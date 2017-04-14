На Кільцевій дорозі в Києві сталася велика пожежа Причина пожежі поки невідома

У п'ятницю, 14 квітня, в Києві на Кільцевій дорозі поблизу заводу "Електронмаш" сталася сильна пожежа.

Фото: соцмережі

"Прямо зараз щось серйозно горить на "Електронмаш", - повідомив "Київ Оперативний". Відзначається, що на місці події працювали рятувальники ДержНС. Причина пожежі не вказується, інформації про потерпілих немає. Нагадаємо, що в районі столичного метро "Петрівка" нещодавно горів пластиковий дах однієї з будівель. Також поблизу Києва зайнялася велика пожежа, яку було видно мешканцям столиці.

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