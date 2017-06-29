На кінофестивалі у Карлових Варах презентують чотири українські фільми

Українські фільми "Межа" та "Стрімголов", створені за підтримки Держкіно, покажуть в офіційній конкурсній програмі 52-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах (Чехія).

Крім того, на кінофестивалі буде представлено повнометражну ігрову кінокартину "Вулкан" українського режисера Романа Бондарчука, а також підтриману державою дебютну ігрову стрічку Мантаса Кведаравічюса "Стасіс".

Про це повідомляє "Укрінформ".

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко зазначив, що цьогоріч на Карловарському міжнародному кінофестивалі, який пройде з 30 червня по 8 липня, Україна буде представлена в конкурсних програмах та в професійних секціях індустріальної платформи. Зокрема, українсько-словацький фільм "Межа" режисера Петера Беб'яка представлений у головній конкурсній програмі фестивалю, а стрічка "Стрімголов" режисера Марини Степанської – у конкурсній програмі "Із Заходу на Схід". Обидві роботи створені за підтримки Держкіно України.

"Цього року на фестивалі наших фільмів значно більше, що свідчить про зростаючий потенціал нашого кінематографу. Фестиваль – це можливість продемонструвати досягнення нашої культури і кіноіндустрії. Ми ставимо мету – відкрити Україну для світу, показати наші можливості та запросити до співпраці", – сказав Іллєнко.

"Для нас цей фестиваль – це можливість зімпульсувати ширшу співпрацю в культурній сфері. Цей майданчик і участь наших фільмів дали можливість мати офіційну зустріч у Карлових Варах з моїми колегами з Чехії і з Словаччини. Тобто два міністри, які приїдуть в той час на фестиваль, де ми будемо обговорювати як подальшу співпрацю в сфері кінематографії, так і в цілому в частині культурного співробітництва. Тому для мене це подвійна місія, і дуже важливо, що ми будемо обговорювати і цілий спектр культурних питань, культурного співробітництва і промоції України в Європі", – розповів міністр культури Євген Нищук.

Нагадаємо, 22 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні два законопроекти щодо державної підтримки українського кінематографу.