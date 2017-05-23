На Кіпрі відкрили кримінальні справи проти поплічників Іванющенка

Директору підприємства "Азовмаш" Тарасу Поліщуку та бенефіціару компанії Світлані Савчук загрожує до 3 років позбавлення волі.

Поліція Кіпру підозрює українських поплічників одіозного екс-регіонала Юрія Іванющенка у змові та співучасті у невиконанні судового рішення, повідомляє "Mind".

Одразу після призначення директором "Азовмашу" Тараса Поліщука було передано котроль за двома компаніями холдингу офшорній групі. Зокрема, мова йде про ТОВ "Керуюча компанія "Азовмашівестхолдінг" і ТОВ "Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування імені Валерія Михайловича Бубнова".

Відповідно до рішення кіпрського суду всі активи повинні були контролюватись керуючим. Проте 95 % акцій Тарас Поліщук та Світлана Савчук передали офшорній компанії "Stockwave Investments Ltd".

Окрім цього, власники "Азовмашу" користувались тимчасовими рахунками, оформленими на новостворені компанії, на які поступали кошти з експортних постачань. Такі дії суперечили рішенню окружного суду Лімассола.