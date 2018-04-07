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На Кіпрі затримали українця, який переліз паркан в аеропорту, щоб потрапити на літак

Намагаючись потрапити на літак, чоловік вирішив перелізти паркан навколо злітної смуги
Поліція Кіпру затримала в аеропорту міста Пафос громадянина України, який намагався сісти на літак після закінчення посадки.
На Кіпрі затримали українця, який переліз паркан в аеропорту, щоб потрапити на літак Фото: gettyimages.com

За словами поліції, 46-річний чоловік прибув з дружиною та двома маленькими дітьми в аеропорт, залишив їх біля входу до зони вильоту, і поїхав повертати орендований автомобіль. Коли він повернувся, посадка вже закінчилася, повідомляє Cyprus Mail.

Намагаючись потрапити на літак, чоловік вирішив перелізти паркан навколо злітної смуги і вже прямував до автобуса, який мав везти пасажирів від терміналу до літака, коли його затримали.

Чоловік залишився у поліції, а його родина, яка на той момент вже перебувала у літаку, відлетіла до Польщі.

Нагадаємо, що в столиці Бельгії Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.

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04 07 2018 21:51
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