На Кіпрі затримали українця, який переліз паркан в аеропорту, щоб потрапити на літак
За словами поліції, 46-річний чоловік прибув з дружиною та двома маленькими дітьми в аеропорт, залишив їх біля входу до зони вильоту, і поїхав повертати орендований автомобіль. Коли він повернувся, посадка вже закінчилася, повідомляє Cyprus Mail.
Намагаючись потрапити на літак, чоловік вирішив перелізти паркан навколо злітної смуги і вже прямував до автобуса, який мав везти пасажирів від терміналу до літака, коли його затримали.
Чоловік залишився у поліції, а його родина, яка на той момент вже перебувала у літаку, відлетіла до Польщі.
Нагадаємо, що в столиці Бельгії Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.
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