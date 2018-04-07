На Кіпрі затримали українця, який переліз паркан в аеропорту, щоб потрапити на літак

Поліція Кіпру затримала в аеропорту міста Пафос громадянина України, який намагався сісти на літак після закінчення посадки.

За словами поліції, 46-річний чоловік прибув з дружиною та двома маленькими дітьми в аеропорт, залишив їх біля входу до зони вильоту, і поїхав повертати орендований автомобіль. Коли він повернувся, посадка вже закінчилася, повідомляє Cyprus Mail.

Намагаючись потрапити на літак, чоловік вирішив перелізти паркан навколо злітної смуги і вже прямував до автобуса, який мав везти пасажирів від терміналу до літака, коли його затримали.

Чоловік залишився у поліції, а його родина, яка на той момент вже перебувала у літаку, відлетіла до Польщі.