На Кіровоградщині поліція затримали рейдерів, які намагалися захопити ферму

Утекти рейдерам не дозволили селяни, які їх затримали

Жителі села Бережинка в Кіровоградській області відбили атаку рейдерів на місцеву ферму.

Вранці 26 червня група осіб прибула на територію сільськогосподарського підприємства на трьох мікроавтобусах і змусила охоронців вийти з офісного приміщення. Але захопити будівлю їм не вдалося через опір селян, повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Утекти рейдерам жителі села теж не дозволили. Поліцейським, які приїхали на місце, залишилося лише затримати 31 особу.

"Охорона, яку ми найняли, втекла (мабуть, перекупили). Відбивали атаки тільки жителі Бережинки. Вони скрутили і поклали обличчям на землю приблизно 30 осіб... Приїхала голова РДА. Знову стріляли в людей, поранених немає, мабуть, просто лякали. Люди позабирали з маршруток їхню провізію - коробки тушонки, мівіни і т.п., подушки, матраци, одяг. Схоже, що приїхали надовго. Одного чоловіка мало не збили машиною, потрапив на капот, але все добре. Серед людей переважно жінки", - розповіла місцева мешканка виданню "Весь Кіровоград".

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 206-2 - рейдерство.

Місцеве видання "Новини Кіровоградщини" пише, що земельний конфлікт навколо ТОВ "Нива-2010" у с. Бережинка почався ще в квітні. 23 травня під час однієї з сутичок поранення дробом отримали троє осіб. Ще одна сутичка сталася 13 червня.

Нагадаємо, що поліцейський спецназ 31 травня затримав 42 осіб зі зброєю, які намагалися захопити ферму у Вінницькій області.