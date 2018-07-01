На Кіровоградщині пошкодили пам'ятник солдатам Другої світової війни
У скульптури відбили руку та лавровий вінок, повідомили у прес-службі місцевої міськради.
У зв'язку з інцидентом відділ культури райдержадміністрації створив комісію, до якої увійшли директор краєзнавчого музею, два представники міської ради, начальник відділу архітектури та містобудування і житлово-комунального господарства, методист з РДА, який опікується охороною пам'яток. Пошкоджену скульптуру оглянули, склавши відповідний акт.
"Сквер Перемоги міста Гайворона є об'єктом, де поєднані меморіали жертвам Чорнобильської катастрофи, воїнам-інтернаціоналістам, є місця поховань загиблих воїнів Другої світової війни, а також зони для відпочинку молоді, дітей. Під плитами з іменами, які лежать навколо меморіалу – могили воїнів, це фактично кладовище. Акт вандалізму щодо скульптури воїна є наругою над пам'яттю сотень, тисяч загиблих земляків", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, члени організації "Чорний комітет" у різдвяну ніч облили червоною фарбою Російський центр науки і культури в Києві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа