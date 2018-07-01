На Кіровоградщині пошкодили пам'ятник солдатам Другої світової війни

У Гайвороні Кіровоградської області в період новорічних свят вандали пошкодили пам'ятник радянським солдатам, який розташований у сквері Перемоги поряд з могилами 11 червоноармійців і 43 партизанів.

У скульптури відбили руку та лавровий вінок, повідомили у прес-службі місцевої міськради.

У зв'язку з інцидентом відділ культури райдержадміністрації створив комісію, до якої увійшли директор краєзнавчого музею, два представники міської ради, начальник відділу архітектури та містобудування і житлово-комунального господарства, методист з РДА, який опікується охороною пам'яток. Пошкоджену скульптуру оглянули, склавши відповідний акт.

"Сквер Перемоги міста Гайворона є об'єктом, де поєднані меморіали жертвам Чорнобильської катастрофи, воїнам-інтернаціоналістам, є місця поховань загиблих воїнів Другої світової війни, а також зони для відпочинку молоді, дітей. Під плитами з іменами, які лежать навколо меморіалу – могили воїнів, це фактично кладовище. Акт вандалізму щодо скульптури воїна є наругою над пам'яттю сотень, тисяч загиблих земляків", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, члени організації "Чорний комітет" у різдвяну ніч облили червоною фарбою Російський центр науки і культури в Києві.