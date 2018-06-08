НОВИНИУ Знам’янці Кіровоградської області повітряна куля з п’ятьма людьми зачепилася за дерева і застрягла на висоті майже 8 метрів увечері 5 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Кіровоградщині повітряна куля з людьми застрягла на висоті майже 8 метрів
Рятувальники евакуювали людей
Фото: abc.net.au
"Вчора у Знам’янці біля місцевого стадіону зачепилася за дерева та застрягла на висоті майже 8 метрів повітряна куля з людьми, серед яких троє дорослих та двоє дітей", - повідомив начальник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Віталій Миронюк..
Також він зазначив, що на місце прибули рятувальники та евакуювали людей.
У червні в Німеччині впала повітряна куля з людьми: троє постраждалих у важкому стані.
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06 08 2018 10:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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