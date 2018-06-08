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На Кіровоградщині повітряна куля з людьми застрягла на висоті майже 8 метрів

Рятувальники евакуювали людей
У Знам’янці Кіровоградської області повітряна куля з п’ятьма людьми зачепилася за дерева і застрягла на висоті майже 8 метрів увечері 5 серпня.
На Кіровоградщині повітряна куля з людьми застрягла на висоті майже 8 метрів Фото: abc.net.au

"Вчора у Знам’янці біля місцевого стадіону зачепилася за дерева та застрягла на висоті майже 8 метрів повітряна куля з людьми, серед яких троє дорослих та двоє дітей", - повідомив начальник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Віталій Миронюк..

Також він зазначив, що на місце прибули рятувальники та евакуювали людей.

У червні в Німеччині впала повітряна куля з людьми: троє постраждалих у важкому стані.

 
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06 08 2018 10:53
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