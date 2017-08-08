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На Кіровоградщині в ставку втопились четверо осіб

З них двоє - діти
У Кіровоградській області в місцевій водоймі виявили тіла чотирьох людей.
На Кіровоградщині в ставку втопились четверо осіб Фото: hromadske.tv

У вівторок вранці рятувальники отримали повідомлення, що, імовірно, у ставку селища Добровеличківки потонуло четверо людей: бабуся, її співмешканець та двоє неповнолітніх дітей, йдеться у повідомленні. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій на Кіровоградщині. 

Зрештою у ставку виявили тіла чоловіка та жінки, а також дітей семи й дев'яти років.

Про подробиці трагедії не повідомляється.

За фактом події ведеться розслідування.

Нагадаємо, у період з 31 липня по 6 серпня 99 українців загинули на водних об'єктах країни.

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08 08 2017 14:23
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