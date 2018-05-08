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На Кіровоградщині викрили сходку кримінальних авторитетів: 30 затриманих

Приводом до зустрічі було призначення "смотрящего" за Світловодськом
На Кіровоградщині під час сходки кримінальних авторитетів області поліція затримала понад 30 осіб.
На Кіровоградщині викрили сходку кримінальних авторитетів: 30 затриманих Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Приводом для даної "зустрічі на природі" було призначення "смотрящєго" за Світловодськом, і вирішення спірних питань, але все пішло не по їх "затвердженому сценарію", незважаючи на благословення "злодія в законі" на прізвисько "Хохол", - написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook у неділю.

За його словами, "щойно призначеному наглядачу за Світловодськом, та його "друзям" в кількості більше ніж 30 осіб, таких же "мурчащих", довелося лягти мордою у землю".

Нагадаємо, співробітники поліції спільно з працівниками Державної міграційної служби затримали в Одесі неодноразово судимого 39-річного вихідця з Кавказу на прізвисько Коба.

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05 08 2018 13:35
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