На Кіровоградщині викрили сходку кримінальних авторитетів: 30 затриманих

На Кіровоградщині під час сходки кримінальних авторитетів області поліція затримала понад 30 осіб.

"Приводом для даної "зустрічі на природі" було призначення "смотрящєго" за Світловодськом, і вирішення спірних питань, але все пішло не по їх "затвердженому сценарію", незважаючи на благословення "злодія в законі" на прізвисько "Хохол", - написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook у неділю.

За його словами, "щойно призначеному наглядачу за Світловодськом, та його "друзям" в кількості більше ніж 30 осіб, таких же "мурчащих", довелося лягти мордою у землю".

Нагадаємо, співробітники поліції спільно з працівниками Державної міграційної служби затримали в Одесі неодноразово судимого 39-річного вихідця з Кавказу на прізвисько Коба.