CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Кіровоградщині під час сходки кримінальних авторитетів області поліція затримала понад 30 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Кіровоградщині викрили сходку кримінальних авторитетів: 30 затриманих
Приводом до зустрічі було призначення "смотрящего" за Світловодськом
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
"Приводом для даної "зустрічі на природі" було призначення "смотрящєго" за Світловодськом, і вирішення спірних питань, але все пішло не по їх "затвердженому сценарію", незважаючи на благословення "злодія в законі" на прізвисько "Хохол", - написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook у неділю.
За його словами, "щойно призначеному наглядачу за Світловодськом, та його "друзям" в кількості більше ніж 30 осіб, таких же "мурчащих", довелося лягти мордою у землю".
Нагадаємо, співробітники поліції спільно з працівниками Державної міграційної служби затримали в Одесі неодноразово судимого 39-річного вихідця з Кавказу на прізвисько Коба.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 08 2018 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей