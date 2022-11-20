На кліматичному саміті ООН створили фонд щодо відшкодування збитків від змін клімату

На саміті ООН щодо питань клімату COP27 одноголосно ухвалили створення фонду відшкодування збитків, спричинених кліматичними змінами. Це особливо стосується країн, вразливих перед стихійними лихами.

Про це повідомляє CNN.

"Такий фонд стане "рятувальним колом" для бідних сімей, чиї будинки зруйнують погодні явища", - заявила директорка World Resources Institute Ані Дасгупта.

Водночас подробиць, як працюватиме зазначений фонд та звідки фінансуватиметься, на саміті поки не погодили, хоча й назвали його створення значним досягненням.

Крім того, делегати саміту підтвердили завдання, яке стоїть перед усіма країнами світу - утримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса. Вони зазначили, що середня температура планети вже піднялася приблизно до 1,1 градуса.

"Підвищення температури більше ніж на 1,5 градуса збільшить ризик екстремальної посухи, лісових пожеж, повеней і браку продовольства", - наголосили у своєму звіті експерти з клімату міжурядової групи ООН.

Проте вони залишилися занепокоєними через те, що в остаточному комюніке саміта немає згадки про викопне паливо або потребу його поступового скорочення. Однак важливим кроком експерти назвали поновлення офіційних переговорів щодо клімату між США та Китаєм - двома найбільшими у світі джерелами парникових газів.

Раніше повідомлялось, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування збитків за наслідки агресії рф.