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На компанію Disney подали в суд через підозру у слідкуванні за дітьми

Представники Disney відповіли на звинувачення, заявивши, що в компанії підтримують суворі принципи збору даних і дотримуються законодавства
Мешканка Каліфорнії Аманда Рашінг звинуватила компанію Disney в стеженні за неповнолітніми за допомогою мобільних додатків і подала позов до суду.
На компанію Disney подали в суд через підозру у слідкуванні за дітьми Фото: myparis.net

Рашінг викрила Disney в порушенні закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA), прийнятого в США в 1998 році. Як наголошується в позові, більше 40 додатків, які належать компанії, нелегально збирають інформацію про неповнолітніх користувачів.

"COPPA накладає певні вимоги на адміністрацію сервісів, призначених для дітей віком до 13 років і збирають їх особисті дані", - зазначає жінка, повідомляє Fox News.

За її словами, в додатках Disney нібито встановлені спеціальні "жучки". Вони збирають таку інформацію користувача, як географічне положення, історію браузера і особисті дані, які потім для рекламних цілей продають третім особам.

Представники Disney відповіли на звинувачення, заявивши, що в компанії підтримують суворі принципи збору даних і дотримуються законодавства.

"Позов заснований на повному нерозумінні COPPA, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі в суді", - зазначили вони.

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11 08 2017 13:46
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