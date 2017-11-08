На компанію Disney подали в суд через підозру у слідкуванні за дітьми
Рашінг викрила Disney в порушенні закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA), прийнятого в США в 1998 році. Як наголошується в позові, більше 40 додатків, які належать компанії, нелегально збирають інформацію про неповнолітніх користувачів.
"COPPA накладає певні вимоги на адміністрацію сервісів, призначених для дітей віком до 13 років і збирають їх особисті дані", - зазначає жінка, повідомляє Fox News.
За її словами, в додатках Disney нібито встановлені спеціальні "жучки". Вони збирають таку інформацію користувача, як географічне положення, історію браузера і особисті дані, які потім для рекламних цілей продають третім особам.
Представники Disney відповіли на звинувачення, заявивши, що в компанії підтримують суворі принципи збору даних і дотримуються законодавства.
"Позов заснований на повному нерозумінні COPPA, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі в суді", - зазначили вони.
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