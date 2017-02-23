Кандидати до Верховного суду шахраювали під час складання тестів

Жоден з кандидатів досі публічно не зізнався, що фабула модельної справи йому добре відома

Деякі кандидати до Верховного суду отримали тести, відповіді на які їм добре знайомі заздалегідь, оскільки це - їх власні справи.

Такі факти порушення виявила Громадська рада доброчесності, яка допомагає Вищій кваліфікаційній комісії суддів у перевірці відповідності кандидатів до ВС за критеріями доброчесності та професійної етики, повідомляє проект "Наші гроші".

Зокрема, раді стало відомо, що судові матеріали, які надавалися в якості модельних завдань на конкурсі до нового Верховного суду, "є не просто реальними, а взяті з життя майже без змін. Окремі конкурсанти брали безпосередню участь в їхньому розгляді". Справи розглядалися цими конкурсантами в якості суддів в різних інстанціях ще на початку минулого року.

Проте жоден з кандидатів досі публічно не зізнався, що фабула модельної справи йому добре відома.

21 лютого кандидати до Верховного суду виконували практичне завдання – написання судового рішення. На це відводилося 5 годин. Однак деякі конкурсанти отримали переваги під час вирішення тестового завдання, оскільки весь масив правової інформації був ними опрацьований заздалегідь, деякі мали місяці на підготовку рішення.

"Громадська рада доброчесності вважає виявлені факти серйозною проблемою довіри до результатів конкурсного відбору кандидатів до нового Верховного суду. Ця ситуація, на думку ГРД, наперед підриває довіру до результатів конкурсу стосовно таких кандидатів", - йдеться у повідомленні.

Подробиці і пропозиції щодо виходу з ситуації у раді обіцяють після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів 23 лютого.