На конкурсі оркестрів Нацполіції встановили рекорд України, – ВІДЕО

Поліцейські оркестри з дев’яти областей України встановили рекорд масового виконання гімну Євросоюзу.

Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.

"Сьогодні, 1 липня, близько 200 поліцейських з 9 музичних колективів виконали одночасно гімн Європейського Союзу. Таким чином вони встановили рекорд України – як найбільш чисельне спільне одночасне оркестрове виконання цього музичного твору", – йдеться у повідомленні.

Диплом про зафіксований рекорд представники Книги рекордів України передали голові НПУ Сергію Князєву.



Фото: npu.gov.ua

Очільник Нацполіції зазначив, що, незважаючи на погані погодні умови, оркестри виступили достойно.



Фото: npu.gov.ua

"Поліція повинна не лише розкривати злочини, патрулювати вулиці, а й піднімати громадський дух. Думаю, сьогодні наші оркестри із цим завданням впоралися", – сказав Князєв.