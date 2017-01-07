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На конкурсі оркестрів Нацполіції встановили рекорд України, – ВІДЕО

1 липня в Маріїнському парку в Києві вперше відбувся конкурс поліцейських оркестрів
Поліцейські оркестри з дев’яти областей України встановили рекорд масового виконання гімну Євросоюзу.
На конкурсі оркестрів Нацполіції встановили рекорд України, – ВІДЕО Фото: npu.gov.ua

Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції. 

"Сьогодні, 1 липня, близько 200 поліцейських з 9 музичних колективів виконали одночасно гімн Європейського Союзу. Таким чином вони встановили рекорд України – як найбільш чисельне спільне одночасне оркестрове виконання цього музичного твору", – йдеться у повідомленні.

Диплом про зафіксований рекорд представники Книги рекордів України передали голові НПУ Сергію Князєву.


Фото: npu.gov.ua

Очільник Нацполіції зазначив, що, незважаючи на погані погодні умови, оркестри виступили достойно.


Фото: npu.gov.ua

"Поліція повинна не лише розкривати злочини, патрулювати вулиці, а й піднімати громадський дух. Думаю, сьогодні наші оркестри із цим завданням впоралися", – сказав Князєв. 

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01 07 2017 23:00
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