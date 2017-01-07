На конкурсі оркестрів Нацполіції встановили рекорд України, – ВІДЕО
Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.
"Сьогодні, 1 липня, близько 200 поліцейських з 9 музичних колективів виконали одночасно гімн Європейського Союзу. Таким чином вони встановили рекорд України – як найбільш чисельне спільне одночасне оркестрове виконання цього музичного твору", – йдеться у повідомленні.
Диплом про зафіксований рекорд представники Книги рекордів України передали голові НПУ Сергію Князєву.
Фото: npu.gov.ua
Очільник Нацполіції зазначив, що, незважаючи на погані погодні умови, оркестри виступили достойно.
Фото: npu.gov.ua
"Поліція повинна не лише розкривати злочини, патрулювати вулиці, а й піднімати громадський дух. Думаю, сьогодні наші оркестри із цим завданням впоралися", – сказав Князєв.
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