На конкурсі стартапів Vernadsky challenge переміг проект інтерактивних кубиків для дітей
Винахідники отримали 800 тис. грн. фінансування для подальшого розвитку проекту, повідомляє "Громадське".
Також члени журі обрали двох інших переможців.
Фото: hromadske.ua
"Срібло" взяла команда проекту Cardio Family, який дозволяє відстежувати роботу серця та виявляти приховані захворювання. Інноватори виграли 600 тис. грн. фінансування.
Третє місце на конкурсі посів американський проект із засновником-українцем CloviFi – він через Wi-Fi дозволяє слухати звук з телевізора, передаючи його безпосередньо окремій людині, не заважаючи іншим. Команда отримала 400 тис. грн. з призового фонду.
Фото: hromadske.ua
Окрім суддівських голосів, враховувалась і думка глядачів. Приз глядацьких симпатій і 200 тис. грн. гранту отримав проект Racoon.World – кліпса, що дозволяє управляти віртуальною реальністю у 3D-просторі.
Всього до фіналу конкурсу пройшли 10 проектів із заявлених 230.
Окрім фінансування, всі переможці отримають експертну підтримку та доступ до технічно-наукової бази організаторів конкурсу – фонду Noosphere Ventures.
Представник організаторів конкурсу – інноваційний директор Noosphere – Михайло Рябоконь зазначив, що Vernadsky chelenge створено, щоб заохочувати винахідників з України та світу до нових відкриттів і винаходів.
Фото: hromadske.ua
Vernadsky challenge проводиться в Україні втретє. Цього року до складу журі увійшли науковці, бізнесмени, а також фахівець з інженерії та ведучий шоу "Руйнівники міфів" Джеймі Гайнеман.
Нагадаємо, українським школярам видано 160 патентів на винаходи в різних галузях науки і техніки.
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