На конкурсі стартапів Vernadsky challenge переміг проект інтерактивних кубиків для дітей

До складу журі увійшли науковці, бізнесмени, а також фахівець з інженерії та ведучий шоу "Руйнівники міфів" Джеймі Гайнеман

Команда проекту інтерактивних кубиків для дітей Cubomania посіла перше місце на українському конкурсі стартапів Vernadsky challenge, який відбувся в Дніпрі 22 квітня.

Винахідники отримали 800 тис. грн. фінансування для подальшого розвитку проекту, повідомляє "Громадське".

Також члени журі обрали двох інших переможців.



Фото: hromadske.ua

"Срібло" взяла команда проекту Cardio Family, який дозволяє відстежувати роботу серця та виявляти приховані захворювання. Інноватори виграли 600 тис. грн. фінансування.

Третє місце на конкурсі посів американський проект із засновником-українцем CloviFi – він через Wi-Fi дозволяє слухати звук з телевізора, передаючи його безпосередньо окремій людині, не заважаючи іншим. Команда отримала 400 тис. грн. з призового фонду.



Фото: hromadske.ua

Окрім суддівських голосів, враховувалась і думка глядачів. Приз глядацьких симпатій і 200 тис. грн. гранту отримав проект Racoon.World – кліпса, що дозволяє управляти віртуальною реальністю у 3D-просторі.

Всього до фіналу конкурсу пройшли 10 проектів із заявлених 230.

Окрім фінансування, всі переможці отримають експертну підтримку та доступ до технічно-наукової бази організаторів конкурсу – фонду Noosphere Ventures.

Представник організаторів конкурсу – інноваційний директор Noosphere – Михайло Рябоконь зазначив, що Vernadsky chelenge створено, щоб заохочувати винахідників з України та світу до нових відкриттів і винаходів.



Фото: hromadske.ua

Vernadsky challenge проводиться в Україні втретє. Цього року до складу журі увійшли науковці, бізнесмени, а також фахівець з інженерії та ведучий шоу "Руйнівники міфів" Джеймі Гайнеман.

Нагадаємо, українським школярам видано 160 патентів на винаходи в різних галузях науки і техніки.