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На концерті Brutto в Білорусі глядачі на колінах вшанували пам'ять воїнів АТО, - ВІДЕО

Усі квитки на концерт були продані заздалегідь
На концерті рок-групи Brutto 12 лютого в Гродно (Білорусь) музиканти і лідер Сергій Міхалок присвятили композицію "Гаррі" пам'яті українських захисників, які загинули на Донбасі.
На концерті Brutto в Білорусі глядачі на колінах вшанували пам Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Коли зазвучала пісня "Гаррі", присвячена загиблим бійцям в зоні АТО в Україні, весь танцпол встав на коліна, висловлюючи свою повагу цим людям і співчуття українському народові, який виявився втягнутий в гібридну війну з Росією", - повідомив сайт телеканалу Белсат.

Зал гродненського Льодового палацу, де проходив концерт Brutto, був заповнений повністю - всі квитки на захід були продані.

На концерті не обійшлося без ексцесів: коли люди намагалися розгорнути білоруський національний прапор, до них підбігли двоє чоловіків у цивільному з раціями. Через кілька пісень фани групи вже розгорнули український прапор, який також довелося заховати.

Нагадаємо, що гурту BRUTTO заборонили проводити концерти в Німеччині через звинувачення в неонацизмі.
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13 02 2017 20:52
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