На кораблі, який затонув 500 років тому, виявили древню астролябію

На астролябії було дві емблеми - тогочасний герб Португалії і персональна емблема португальського короля Мануеля I

Вчені знайшли всередині затонулого у 1503 році в Індійському океані корабля найдавнішу астролябію.

Навігаційний прилад знайшли на португальському кораблі, який входив до складу флотилії Васко да Гами. Про це повідомляє ВВС Україна.

Уламки корабля виявили біля узбережжя Оману, він затонув під час шторму.

Фахівці з підводної археології вважають, що цю астролябію виготовили між 1495 і 1500 роками, це диск діаметром 17,5 см і товщиною менше двох міліметрів.

Стародавній прилад виявила експедиція компанії Blue Water Recoveries, яка досліджує затонулі кораблі.

На астролябії було дві емблеми - тогочасний герб Португалії і персональна емблема португальського короля Мануеля I.

На краю диска було градуювання із розподілами, що відступали один від одного на п'ять градусів. Це дозволяло морякам встановлювати висоту сонця над горизонтом опівдні і визначати у такий спосіб, де знаходиться їхній корабель.

Астролябії - досить рідкісна знахідка. Знайдений прилад став 108-м за всю історію досліджень. Він старший щонайменше на 30 років за астролябію, яку вважали найдавнішою до цієї знахідки.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року турецькі археологи повідомили, що ймовірно знайшли місце поховання Миколи Чудотворця.