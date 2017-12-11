На кордоні Іраку та Ірану стався землетрус магнітудою 7,3

У неділю, 12 листопада, землетрус магнітудою 7,3 стався у 103 кілометрах від іракського міста Сулейманія, неподалік від іранського кордону.

Як повідомляє агентство Reuters, йдеться про малонаселену територію, де в 15 км від епіцентру проживають близько 19 тис. осіб.



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Метеорологічна служба Іраку оцінила землетрус в 6,5. Там зазначили, що поштовхи відчувалися зокрема і в Багдаді.

З Іраку не надходило повідомлень про загиблих внаслідок землетрусу. Однак в Ірані було пошкоджено вісім селищ і загинули щонайменше 6 осіб.

Нагадаємо, на Філіппінах у провінції Сарангані стався землетрус магнітудою 5,3.