CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 12 листопада, землетрус магнітудою 7,3 стався у 103 кілометрах від іракського міста Сулейманія, неподалік від іранського кордону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На кордоні Іраку та Ірану стався землетрус магнітудою 7,3
Щонайменше шестеро людей загинули
Фото: emsc-csem.org
Як повідомляє агентство Reuters, йдеться про малонаселену територію, де в 15 км від епіцентру проживають близько 19 тис. осіб.
Фото: google.com
Метеорологічна служба Іраку оцінила землетрус в 6,5. Там зазначили, що поштовхи відчувалися зокрема і в Багдаді.
З Іраку не надходило повідомлень про загиблих внаслідок землетрусу. Однак в Ірані було пошкоджено вісім селищ і загинули щонайменше 6 осіб.
Нагадаємо, на Філіппінах у провінції Сарангані стався землетрус магнітудою 5,3.
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12 11 2017 22:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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