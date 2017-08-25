На кордоні Молдови і України знайшли півкілометровий підводний спиртопровід, - ВІДЕО
На сайті ДПСУ повідомляють, він являв собою шланг діаметром 32 мм, прокладений на напрямку між молдовським Дністровським і українським Лиманським. Його встановили недавно, оскільки шланг новий і ще не мав характерного запаху спирту.
Фото: Держприкордонслужба України
Оскільки шланг був надійно закріплений на молдовській ділянці, прикордонники змогли демонтувати тільки його частину - до державного кордону. Протяжність вилученої труби становить 540 метрів.
Нагадаємо, що в липні за підсумками обшуків на 41 спиртзаводі в 14 областях було вилучено та згодом арештовано 864,5 тис. літрів спирту та спиртовмісної продукції майже на 180 млн грн.
В Україні державна монополія на виробництво спирту. 41 спиртзаводом управляє держконцерн "Укрспирт". Інших спиртзаводів в Україні немає.
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