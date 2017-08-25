На кордоні Молдови і України знайшли півкілометровий підводний спиртопровід, - ВІДЕО

Він був прокладений по дну Кучурганського водосховища

Українські прикордонники 24 серпня виявили підводний спиртопровід на кордоні з Молдовою в районі Кучурганського водосховища.

На сайті ДПСУ повідомляють, він являв собою шланг діаметром 32 мм, прокладений на напрямку між молдовським Дністровським і українським Лиманським. Його встановили недавно, оскільки шланг новий і ще не мав характерного запаху спирту.



Фото: Держприкордонслужба України

Оскільки шланг був надійно закріплений на молдовській ділянці, прикордонники змогли демонтувати тільки його частину - до державного кордону. Протяжність вилученої труби становить 540 метрів.

Нагадаємо, що в липні за підсумками обшуків на 41 спиртзаводі в 14 областях було вилучено та згодом арештовано 864,5 тис. літрів спирту та спиртовмісної продукції майже на 180 млн грн.

В Україні державна монополія на виробництво спирту. 41 спиртзаводом управляє держконцерн "Укрспирт". Інших спиртзаводів в Україні немає.