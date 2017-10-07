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На кордоні Німеччини в ході перевірок перед G20 затримали 673 розшукуваних злочинця

Додаткові заходи безпеки було введено 12 червня
Співробітники німецьких правоохоронних органів затримали 673 розшукуваних злочинця під час перевірок на кордоні країни, які були введені у зв'язку із самітом G20, що пройшов 7 і 8 липня в Гамбурзі.
На кордоні Німеччини в ході перевірок перед G20 затримали 673 розшукуваних злочинця Фото: dpa

Про це повідомляє Hase Post.

Відзначається, що додаткові заходи безпеки було введено 12 червня для перешкоджання можливого проникнення злочинців до Німеччини на момент проведення там саміту.

Нагадаємо, заворушення в Гамбурзі почалися на тлі саміту G20. В ході зіткнень з протестуючими постраждало 476 поліцейських. Серед протестуючих були затримані 186 осіб, ще 225 осіб були взяті під варту.

Напередодні в Гамбурзі поліція застосувала проти демонстрантів водяні гармати та сльозогінний газ. Протестувальники закидали поліцейських пляшками і димовими шашками.

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