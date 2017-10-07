На кордоні Німеччини в ході перевірок перед G20 затримали 673 розшукуваних злочинця

Співробітники німецьких правоохоронних органів затримали 673 розшукуваних злочинця під час перевірок на кордоні країни, які були введені у зв'язку із самітом G20, що пройшов 7 і 8 липня в Гамбурзі.

Про це повідомляє Hase Post.

Відзначається, що додаткові заходи безпеки було введено 12 червня для перешкоджання можливого проникнення злочинців до Німеччини на момент проведення там саміту.

Нагадаємо, заворушення в Гамбурзі почалися на тлі саміту G20. В ході зіткнень з протестуючими постраждало 476 поліцейських. Серед протестуючих були затримані 186 осіб, ще 225 осіб були взяті під варту.

Напередодні в Гамбурзі поліція застосувала проти демонстрантів водяні гармати та сльозогінний газ. Протестувальники закидали поліцейських пляшками і димовими шашками.