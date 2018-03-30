На кордоні сектору Гази через сутички загинули троє осіб, понад 350 поранені
Про це повідомляє АР у Twitter.
"Як повідомляють чиновники Гази, троє палестинців були вбиті ізраїльським вогнем під час зіткнень; 365 осіб постраждали від сльозогінного газу, гумових куль та бойового вогню", - йдеться у повідомленні.
ВВС зазначає, що тисячі палестинців вирішили влаштувати "Великий марш повернення" - шестиденний протест проти Ізраїлю.
Повідомляється, що палестинці розбили на кордоні з Ізраїлем п'ять таборів.
Зіткнення сталися між ізраїльськими військовими та палестинцями. За словами військового командування Ізраїлю, палестинці кидали у військовослужбовців каміння. У відповідь на ці дії військові застосували сльозогінний газ і відкрили вогонь у бік "головних підбурювачів".
Нагадаємо, заява Трампа від 6 грудня про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю спричинила хвилю насильства у регіоні. Ізраїльська армія здійснила кілька ударів у відповідь на атаки палестинських бойовиків. Унаслідок зіткнень демонстрантів із ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях загинули кілька протестувальників, понад 750 людей дістали поранень.
Згідно з останніми опитуваннями, майже половина палестинців підтримує силовий шлях вирішення питання про створення власної держави.
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