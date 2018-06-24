CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що 522 дитини нелегальних мігрантів возз'єдналися зі своїми батьками на кордоні країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На кордоні США понад 500 дітей іммігрантів возз'єдналися з родинами
Влада США має намір возз'єднати з батьками ще 24 дитини у найближчу добу
Фото: EPA-EFE
Деякі діти не зможуть повернутися до батьків через те, що не можна визначити ступінь їх родинних зв'язків, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів до США.
Також, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців з обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.
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24 06 2018 18:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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