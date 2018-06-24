На кордоні США понад 500 дітей іммігрантів возз'єдналися з родинами

Влада США має намір возз'єднати з батьками ще 24 дитини у найближчу добу

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що 522 дитини нелегальних мігрантів возз'єдналися зі своїми батьками на кордоні країни.

Деякі діти не зможуть повернутися до батьків через те, що не можна визначити ступінь їх родинних зв'язків, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів до США.

Також, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців з обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.