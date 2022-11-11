CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна зводить стіну на кордоні з білоруссю, аби зупинити навіть гіпотетичне просування противника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На кордоні з білоруссю Україна зводить стіну: фото
Фото: РБК-Україна
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Зараз на Півдні наші люди зустрічають наших військових, а на Півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині", – написав він.
За його словами, вже облаштовано близько 3 км кордону, але роботи ще тривають.
Окрім того, роботи ведуться у Рівненській та Житомирській областях. Фортифікаційні споруди зводяться і в регіонах, які межують з територією рф.
"Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу... Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога", – зазначає Тимошенко.
Нагадаємо, що раніше Польща завершила будівництво стіни на кордоні з білоруссю.
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11 11 2022 18:02 МЕДІА
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