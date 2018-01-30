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На кордоні з Польщею мітингувальники заблокували пункт пропуску

Громадяни висловлюють свій протест через нові митні правила
Один із організаторів попередніх протестів каже, що в роботу митниці втручається СБУ
На кордоні з Польщею мітингувальники заблокували пункт пропуску

Під’їзд до міжнародного пропускного пункту Рава-Руська – Гребенне заблокували мітингувальники, які безперервно ходять по пішохідному переходу.

Фото та відео з місця подій опублікував депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Громадяни висловлюють свій протест через нові митні правила, які зменшили поріг для товарів, ввезених з-за кордону, за які треба платити мито.

Один із організаторів попередніх акцій протесту Віктор Пехник заявив у Facebook, що люди в такий спосіб висловлюють свій протест начебто проти втручання у роботу митниці працівників Служби безпеки України.

Жителі Львівської області мітингують проти зміни правил безмитного ввезення товарів в Україну, згідно з якими без сплати мита можна ввозити товари на суму до 500 євро і вагою до 50 кг у разі, якщо громадянин в'їжджає в Україну не частіше одного разу за 72 години і був відсутній в країні більш ніж 24 годин.

Таким чином українська влада намагається вирішити проблему "човникової контрабанди". Незважаючи на протести українців, Європейська бізнес-асоціація підтримала обмеження "бізнесу човників".

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року почали діяти обмеження на безподаткове ввезення товарів у багажі в розмірі 500 євро при в'їзді до України. При в'їзді в країну через аеропорт обмеження становить 1000 євро.

При цьому у разі в'їзду в країну частіше, ніж один раз на 72 години, обмеження на безподаткове ввезення товарів становитиме 50 євро. Водночас, обмеження на безподаткове пересилання товарів з-за кордону, що передбачають сплату податку на додану вартість (20%), мито (10%) і акциз при одержанні більше трьох посилок в місяць сумарною вартістю понад 150 євро, почнуть діяти з 1 січня 2019 року.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ввела додаткові обмеження на безмитне ввезення товарів з-за кордону. Законопроектом також вводяться обмеження на безподаткові пересилання товарів фізичними особами в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

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