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На кордоні з Польщею мітингують проти змін до Податкового кодексу

У Шегинях протестувальники пообіцяли патрульним, що кожні 30 хвилин пропускатимуть по 10 автомобілів
На українсько-польському кордоні мітингувальники перекрили дорогу до пунктів пропуску "Шегині – Медика" та "Рава-Руська – Гребенне".
На кордоні з Польщею мітингують проти змін до Податкового кодексу Фото: Павло Паламарчук/ZAXID.NET

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Львівщини, пише Zaxid.net.

У Шегинях протестувальники пообіцяли патрульним, що кожні 30 хвилин пропускатимуть по 10 автомобілів, щоб уникнути сутичок між активістами та людьми, що їдуть за кордон. Акція протесту, за словами активістів, триватиме приблизно до 15:00.

Мітингувальники виступають проти змін до Податкового кодексу, які набули чинності з початку року. Раніше протестувальники анонсували, що 10 січня перекриють дороги до усіх пунктів пропуску на Львівщині.

Додамо, що поліція Волині також інформує, що протестувальники перекрили дорогу до пункту пропуску в Ягодині. Акція протесту розпочалась приблизно о 9:00.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року почали діяти обмеження на безподаткове ввезення товарів у багажі в розмірі 500 євро при в'їзді до України. При в'їзді в країну через аеропорт обмеження становить 1000 євро.

При цьому у разі в'їзду в країну частіше, ніж один раз на 72 години, обмеження на безподаткове ввезення товарів становитиме 50 євро. Водночас, обмеження на безподаткове пересилання товарів з-за кордону, що передбачають сплату податку на додану вартість (20%), мито (10%) і акциз при одержанні більше трьох посилок в місяць сумарною вартістю понад 150 євро, почнуть діяти з 1 січня 2019 року.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада ввела додаткові обмеження на безмитне ввезення товарів з-за кордону. Законопроектом також вводяться обмеження на безподаткові пересилання товарів фізичними особами в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

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10 01 2018 12:54
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