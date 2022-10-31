На кордоні з Польщею запустили новий сервіс для дальнобійників

У пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні України та Польщі почали тестувати програмне забезпечення проєкту "єЧерга". Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Запуск програми відбувся сьогодні, 31 жовтня, о 9:00.

"Водіям, які стоять у голові живої черги, буде запропоновано ознайомитися з процедурою реєстрації в електронній черзі та спробувати це зробити за допомогою інспекторів Укртрансбезпеки", – йдеться у повідомленні служби.

Як пояснили у відомстві, тестування цієї програми допоможе краще налаштувати сервіс та врахувати побажання учасників ринку перевезень.

"Проїзд через пункт пропуску проходитиме в порядку живої черги. Тестування системи не вплине на розподіл місць у черзі", – наголосили в Укртрансбезпеці.

В жовтні у Мінінфраструктури обіцяли запустити електронну чергу на прикордонних пунктах пропуску.

Як пояснили у відомстві, система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріоритизації та самостійно зможе керувати потоками вантажів, залежно від групи товарів, згідно з даними попередньої митної декларації.