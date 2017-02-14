На кордоні з Росією прикордонники затримали викрадений раритетний Buick Century

У Харківській області, на російсько-українському кордоні, прикордонники затримали автомобіль Buick Century 1961 року випуску, який був у розшуку як викрадений.

Автомобіль прибув на пункт пропуску "Гоптівка" близько 20-ї години 13 лютого. За кермом перебував житель Київської області, 1982 року народження, який їхав з Росії, повідомляє Держприкордонслужба.

Під час перевірки прикордонники встановили, що машина числиться в розшуку як викрадена, а документи на неї були виготовлені спеціально для незаконного переміщення. Номери були зареєстровані на території Донецької області на зовсім інший автомобіль.



Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники передали автомобіль співробітникам Нацполіції для подальшої перевірки.

Нагадаємо, що прикордонники Мукачівського та Чопського загонів завадили вивезенню з України автомобілів, що з 2015 року перебували у розшуку Інтерполу.