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На кордоні з Росією прикордонники затримали викрадений раритетний Buick Century

рикордонники передали автомобіль співробітникам Нацполіції для подальшої перевірки
У Харківській області, на російсько-українському кордоні, прикордонники затримали автомобіль Buick Century 1961 року випуску, який був у розшуку як викрадений.
На кордоні з Росією прикордонники затримали викрадений раритетний Buick Century Фото: dpsu.gov.ua

Автомобіль прибув на пункт пропуску "Гоптівка" близько 20-ї години 13 лютого. За кермом перебував житель Київської області, 1982 року народження, який їхав з Росії, повідомляє Держприкордонслужба.

Під час перевірки прикордонники встановили, що машина числиться в розшуку як викрадена, а документи на неї були виготовлені спеціально для незаконного переміщення. Номери були зареєстровані на території Донецької області на зовсім інший автомобіль.


Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники передали автомобіль співробітникам Нацполіції для подальшої перевірки.

Нагадаємо, що прикордонники Мукачівського та Чопського загонів завадили вивезенню з України автомобілів, що з 2015 року перебували у розшуку Інтерполу.

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14 02 2017 15:55
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