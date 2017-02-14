На кордоні з Росією прикордонники затримали викрадений раритетний Buick Century
Автомобіль прибув на пункт пропуску "Гоптівка" близько 20-ї години 13 лютого. За кермом перебував житель Київської області, 1982 року народження, який їхав з Росії, повідомляє Держприкордонслужба.
Під час перевірки прикордонники встановили, що машина числиться в розшуку як викрадена, а документи на неї були виготовлені спеціально для незаконного переміщення. Номери були зареєстровані на території Донецької області на зовсім інший автомобіль.
Фото: dpsu.gov.ua
Прикордонники передали автомобіль співробітникам Нацполіції для подальшої перевірки.
Нагадаємо, що прикордонники Мукачівського та Чопського загонів завадили вивезенню з України автомобілів, що з 2015 року перебували у розшуку Інтерполу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків