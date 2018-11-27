На кордоні з Росією українці отримують фейкові СМС щодо воєнного стану, - Міноборони

Мешканці Путивлівського району Сумської області, що біля кордну з Росією, 27 листопада отримували фейкові СМС із "пропозицією з’явитись до найближчої військової частини".

"Міністерство оборони України повідомляє, що не має жодного відношення до розсилання подібних повідомлень та й ніколи Збройні Сили України не вдавалися до подібних заходів інформування громадян. Даний інформаційний вплив на громадян України, які проживають у прикордонних з Росією територіях, є ніщо іншим як черговим проявом "гібридної" агресії Російської Федерації проти нашої держави", - повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

У відомстві закликали громадян довіряти тільки офіційній інформації, а у випадку "інформаційної агресії" повідомляти про це в компетентні органи.