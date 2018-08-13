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На кордоні з Росією затримали трьох українців, які йшли пішки з 3 млн руб. під одягом

Еквівалент виявлених коштів складає понад 1 млн 305 тисяч гривень
Вчора, 12 серпня, у Харківській області затримали трьох українців, які йшли пішки до Росії з більш ніж трьома млн рублів під одягом.
На кордоні з Росією затримали трьох українців, які йшли пішки з 3 млн руб. під одягом Фото: dpsu.gov.ua

"Так, в пункт пропуску "Гоптівка" прибуло троє громадянин України. Два чоловіки та жінка 1984, 1952 та 1958 років народження прямували пішки до Росії. Під час перевірки під одягом наших співвітчизників спільна оглядова група знайшла приховані 3 185 000 рублів РФ та 100 доларів", - повідомляє прес-служба ДПСУ.

Еквівалент виявлених коштів складає понад 1 млн 305 тисяч гривень.

Нагадаємо, 6 серпня прикордонники Чернівецького та Мукачівського загонів запобігли переміщенню через кордон понад 80 ящиків контрабандних сигарет. 

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13 08 2018 11:58
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