CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВчора, 12 серпня, у Харківській області затримали трьох українців, які йшли пішки до Росії з більш ніж трьома млн рублів під одягом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На кордоні з Росією затримали трьох українців, які йшли пішки з 3 млн руб. під одягом
Еквівалент виявлених коштів складає понад 1 млн 305 тисяч гривень
Фото: dpsu.gov.ua
"Так, в пункт пропуску "Гоптівка" прибуло троє громадянин України. Два чоловіки та жінка 1984, 1952 та 1958 років народження прямували пішки до Росії. Під час перевірки під одягом наших співвітчизників спільна оглядова група знайшла приховані 3 185 000 рублів РФ та 100 доларів", - повідомляє прес-служба ДПСУ.
Еквівалент виявлених коштів складає понад 1 млн 305 тисяч гривень.
Нагадаємо, 6 серпня прикордонники Чернівецького та Мукачівського загонів запобігли переміщенню через кордон понад 80 ящиків контрабандних сигарет.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 08 2018 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії