На кордоні з Румунією посилили охорону через контрабанду цигарок
Як повідомляє прес-служба ДПСУ, останнім часом загострилася ситуація на українсько-румунському сегменті державного кордону, який став найбільш проблемним у плані нелегального трафіку тютюнових виробів.
"Через активізацію порушників та їх зухвалі дії рішенням керівництва Держприкордонслужби на Закарпаття та Буковину направлено додаткові резерви відомства. До посилення також залучені підрозділи мобільного загону "ДОЗОР", декілька прикордонних комендатур та кінологи з службовими собаками", - йдеться в повідомленні.
Крім того, резерви залучаються до оперативних заходів в рамках досудових розслідувань кримінальних справ.
У відомстві додали, що всі заходи проводяться у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами.
"Держприкордонслужба наголошує, що незважаючи на шалений тиск та погрози з боку кримінальних угруповань, прикордонники й надалі самовіддано виконуватимуть свої обов’язки. А при загрозі життю чи здоров’ю військовослужбовців персонал відомства у межах чинного законодавства застосовуватиме зброю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 7 листопада у Чернівецькій області близько 20 осіб, які прямували з товаром до Румунії, напали на двох прикордонників.
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