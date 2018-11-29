На кордоні з Угорщиною з'явилося звалище покинутих "євроблях"

За словами місцевих жителів, така ситуація триває вже кілька років

На кордоні з Угорщиною в Закарпатській області зростає звалище автомобілів з європейськими номерами.

Біля КПП "Лужанка-Берегшурань" з угорської сторони спостерігається велика кількість покинутих автомобілів, повідомляє місцеве видання "Мукачево.нет".

На звалищі присутні машини різних типів - від малолітражок до мікроавтобусів. Більшість з них мають угорські чи польські номерні знаки, а також німецькі.



Фото: mukachevo.net

На деяких видно пряме втручання грабіжників або вандалів - розбите скло, зняті колеса, кермо, вирвана з коренем панель приладів, тощо.



Фото: mukachevo.net

"Машини біля кафе Hatar або просто в полі водії залишають давно. Зазвичай на кілька днів. Наприклад, якщо з документами не все гаразд. Але деякі, бачу, стоять роками. Їх і розбирають на запчастини. Хто це робить невідомо - можливо місцеві. Хоча й дивно, адже поруч будівля прикордонної поліції, все проглядається камерами. Але стоянка нелегальна, тому ніхто не стежить", - розповів один перевізників з Берегового, який перетинає кордон практично щодня.



Фото: mukachevo.net

Зараз кількість автомобілів збільшилася майже до сотні. У виданні не виключають, що це пов'язано з новими законами про оформлення транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Нагадаємо, що починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.

25 листопада власники автомобілів на єврономерах влаштували нові протести і заблокували пункти пропуску у Львівській, Волинській та Закарпатській областях. Зокрема, на пункті пропуску "Краковець" мітингувальники запалили шини.

26 листопада був ускладнений рух через 11 пунктів пропуску.

Відзначимо, шо зараз усі пункти пропуску на західному кордоні повністю розблоковані та працюють в штатному режимі.