На кордоні затримали українця, який хотів вивезти до Польщі старовинні картини
На пункт пропуску "Краковець – Корчова" у напрямі "виїзд з України" прибув вантажний автомобіль під керуванням громадянина України. Під час візуального огляду у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в ньому товарів та предметів, які є обов’язковими для письмового декларування і товарів та предметів, заборонених чи обмежених до переміщення через митний кордон України, повідомили в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Львівській області.
Після перевірки заявлених відомостей та завірення декларацій під час митного контролю в середній частині напівпричепа в металевому ящику для інструментів було виявлено незадекларовані за встановленою формою три твори живопису з ознаками старовини в рамках під склом. Авторів творів не вказано.
Водій намагався перемістити через митний кордон України товари без декларування, тобто не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщуваний товар, не вказав кількості, не надав дозвільних документів на товар.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Картини вилучено й скеровано на експертизу для встановлення вартості та культурної цінності.
Як повідомляв iPress.ua, 7 вересня Генпрокуратурою спільно з Нацполіцією на території Одеської області було викрито незаконну схему ввезення в країну товарів відомих світових брендів на 12 млн грн.
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