На корпоративі БПП було більше 100 осіб, - розслідування
На зустріч на дорогих авто, зокрема, прибули депутати Іван Мельничук, Оксана Білозір, Дмитро Білоцерковець, Юрій Соловей, Олександр Співаковський, Ігор Кононенко, а також мер Києва Віталій Кличко і генпрокурор Юрій Луценко.
"Коли звернувся до нас секретаріат партії "Солідарність" про те, щоб провести тут свій захід, ми погодились: був підписаний договір з розрахунку 75 гривень на одну людину. Партія проплатила. Вийшло в районі 9 тисяч" , – повідомляють журналісти програми "Схеми".
Грицик додав, що це була оплата лише за оренду, без врахування бенкету.
"До цього ми стосунку не маємо. З’ясовуйте далі", - сказав директор "Залісся".
Фото: "Схеми"
За інформацією прес-служби Адміністрації президента, "на зустріч президента України з фракцією БПП на території державної організації "Резиденція "Залісся" жодних бюджетних коштів не витрачалося".
В АП порекомендували звернутися за деталями до Державного управління справами, яке, у свою чергу, переспрямувало журналістів до "Залісся".
Фото: "Схеми"
Тим часом у секретаріаті президентської партії пообіцяли відповісти на запитання щодо фінансування неформальної вечірки у державній резиденції протягом 10 днів.
За словами депутатів, уночі у лісі вони мали можливість вирішувати важливі питання, персонально підійшовши до президента чи прем’єра.
"Це була робоча нарада в неробочій атмосфері. Це ж була не ніч, а вечір. Я, наприклад, як мажоритарник мав можливість поставити запитання і президенту, і прем’єру стосовно своїх округів. Це не було пафосно, фуршетний варіант. Я вам скажу, що весілля у нас в селах виглядають набагато серйозніше", - запевнив нардеп Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, 7 вересня до резиденції Державного управління справами "Залісся" у четвер ввечері на неформальну зустріч з президентом Петром Порошенком з’їжджалися народні депутати.
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