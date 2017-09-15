На корпоративі БПП було більше 100 осіб, - розслідування

"На зустріч президента України з фракцією БПП на території державної організації "Резиденція "Залісся" жодних бюджетних коштів не витрачалося", - АП

У неформальній зустрічі фракції БПП у резиденції "Залісся" 7 вересня брали участь більше 100 осіб, а за оренду приміщення "Солідарність" заплатила 9 тисяч гривень.

На зустріч на дорогих авто, зокрема, прибули депутати Іван Мельничук, Оксана Білозір, Дмитро Білоцерковець, Юрій Соловей, Олександр Співаковський, Ігор Кононенко, а також мер Києва Віталій Кличко і генпрокурор Юрій Луценко.

"Коли звернувся до нас секретаріат партії "Солідарність" про те, щоб провести тут свій захід, ми погодились: був підписаний договір з розрахунку 75 гривень на одну людину. Партія проплатила. Вийшло в районі 9 тисяч" , – повідомляють журналісти програми "Схеми". Грицик додав, що це була оплата лише за оренду, без врахування бенкету. "До цього ми стосунку не маємо. З’ясовуйте далі", - сказав директор "Залісся". Фото: "Схеми" Він запевнив, що оплатити оренду і організувати подію у резиденції може будь-хто.

За інформацією прес-служби Адміністрації президента, "на зустріч президента України з фракцією БПП на території державної організації "Резиденція "Залісся" жодних бюджетних коштів не витрачалося".

В АП порекомендували звернутися за деталями до Державного управління справами, яке, у свою чергу, переспрямувало журналістів до "Залісся".

Фото: "Схеми"

Тим часом у секретаріаті президентської партії пообіцяли відповісти на запитання щодо фінансування неформальної вечірки у державній резиденції протягом 10 днів.

За словами депутатів, уночі у лісі вони мали можливість вирішувати важливі питання, персонально підійшовши до президента чи прем’єра.

"Це була робоча нарада в неробочій атмосфері. Це ж була не ніч, а вечір. Я, наприклад, як мажоритарник мав можливість поставити запитання і президенту, і прем’єру стосовно своїх округів. Це не було пафосно, фуршетний варіант. Я вам скажу, що весілля у нас в селах виглядають набагато серйозніше", - запевнив нардеп Дмитро Лубінець.



Нагадаємо, 7 вересня до резиденції Державного управління справами "Залісся" у четвер ввечері на неформальну зустріч з президентом Петром Порошенком з’їжджалися народні депутати.