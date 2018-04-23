На кожній зустрічі з Росією першим завжди є українське питання, - НАТО
Про це сказав генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс на прес-конференції з нагоди Міжнародного тижня НАТО в Україні, повідомляє "Укрінформ".
"Перше питання, яке ставиться на будь-якій зустрічі між НАТО та Російською Федерацією - це ситуація в Україні. Ми ніколи не забудемо, що відбувається в Україні", - зазначив Брукс.
За його словами, Альянс також наполягає на необхідності вирішення проблемних питань за допомогою діалогу.
"І коли ми розмовляємо на рівні військових з військовими, то, безумовно, ми торкаємось такого питання, як зменшення ризиків на тих ділянках, де діють і наша, і їхня сторона", - зазначив Брукс.
Він уточнив, що йдеться про регіони Балтійського моря, чорноморський, середземноморський регіони, а також про Сирію.
За словами представника Альянсу, друге питання, яке обговорюється на таких зустрічах, - це військові навчання.
"Ми, власне, прозоро проводимо свої навчання, і намагаємось тим самим подати Росії сигнал, що необхідно дотримуватися принципів прозорості проведення навчань", - зазначив він.
Нагадаємо, що головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті провів зустріч у Баку (Азербайджан) з начальником генштабу Збройних сил РФ генералом Валерієм Герасімовим.
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