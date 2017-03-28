На КП "Чонгар" затримали українця з медаллю "За повернення Криму"

Співробітники Служби безпеки затримали на контрольно-пропускному пункті "Чонгар" жителя Херсонської області, у якого була при собі медаль "За повернення Криму" і нагородне посвідчення міністерства оборони Росії.

Чоловіка затримали на адміністративному кордоні з Кримом, коли той повертався на материкову частину України, - повідомила прес-служба СБУ у Facebook.

"Затриманий у 2014 році брав активну участь у діяльності так званої "Самооборони Криму" і причетний до незаконної окупації півострова Російською Федерацією. Від окупантів за свій "патріотизм" херсонець отримав медаль "За повернення Криму" і нагородне посвідчення міністерства оборони РФ", - йдеться в повідомленні.

Фото: Прес-служба СБУ

Зазначимо, на початку російської агресії в Криму з 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) не зрадили присязі 3900 осіб.