CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки затримали на контрольно-пропускному пункті "Чонгар" жителя Херсонської області, у якого була при собі медаль "За повернення Криму" і нагородне посвідчення міністерства оборони Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На КП "Чонгар" затримали українця з медаллю "За повернення Криму"
Відкрито кримінальну справу за статтею "Держзрада"
Фото: investigator.org.ua
Чоловіка затримали на адміністративному кордоні з Кримом, коли той повертався на материкову частину України, - повідомила прес-служба СБУ у Facebook.
"Затриманий у 2014 році брав активну участь у діяльності так званої "Самооборони Криму" і причетний до незаконної окупації півострова Російською Федерацією. Від окупантів за свій "патріотизм" херсонець отримав медаль "За повернення Криму" і нагородне посвідчення міністерства оборони РФ", - йдеться в повідомленні.
Фото: Прес-служба СБУ
Зазначимо, на початку російської агресії в Криму з 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) не зрадили присязі 3900 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 03 2017 16:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків