CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа КПП "Ужгород" прикордонники виявили у вантажівці "МАН", яка прямувала з Росії до Чехії, цигарками у дошках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На КПП "Ужгород" виявили вантажівку з цигарками у дошках
Митники встановили вагові розбіжності до 3,5 тонн між фактичною вагою вантажу і зазначеною в документах
Фото: Держприкордонслужба
Через кордон переміщувались пиломатеріали – дошки. Але під час аналізу документів, працівники митниці встановили вагові розбіжності до 3,5 тонн між фактичною вагою вантажу і зазначеною в документах.
Так, при докладнішому обстеженні було виявлено тютюнові вироби. Наразі торгові марки, наявність акцизних марок та точна кількість цигарок встановлюється.
Попередньо зазначені дії кваліфікуються за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Вирішується питання зі складанням протоколу про порушення митних правил.
Нагадаємо, що Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" заявила, що Україна посіла перше місце як країна-джерело поставок контрабандних сигарет в Європу в 2016 році.
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22 09 2017 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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