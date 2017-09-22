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На КПП "Ужгород" виявили вантажівку з цигарками у дошках

Митники встановили вагові розбіжності до 3,5 тонн між фактичною вагою вантажу і зазначеною в документах
На КПП "Ужгород" прикордонники виявили у вантажівці "МАН", яка прямувала з Росії до Чехії, цигарками у дошках.
На КПП "Ужгород" виявили вантажівку з цигарками у дошках Фото: Держприкордонслужба

Через кордон переміщувались пиломатеріали – дошки. Але під час аналізу документів, працівники митниці встановили вагові розбіжності до 3,5 тонн між фактичною вагою вантажу і зазначеною в документах.

Так, при докладнішому обстеженні було виявлено тютюнові вироби. Наразі торгові марки, наявність акцизних марок та точна кількість цигарок встановлюється.

Попередньо зазначені дії кваліфікуються за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Вирішується питання зі складанням протоколу про порушення митних правил.

Нагадаємо, що Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" заявила, що Україна посіла перше місце як країна-джерело поставок контрабандних сигарет в Європу в 2016 році.

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22 09 2017 16:15
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