На КПП "Ужгород" виявили вантажівку з цигарками у дошках

Митники встановили вагові розбіжності до 3,5 тонн між фактичною вагою вантажу і зазначеною в документах

На КПП "Ужгород" прикордонники виявили у вантажівці "МАН", яка прямувала з Росії до Чехії, цигарками у дошках.

Через кордон переміщувались пиломатеріали – дошки. Але під час аналізу документів, працівники митниці встановили вагові розбіжності до 3,5 тонн між фактичною вагою вантажу і зазначеною в документах.

Так, при докладнішому обстеженні було виявлено тютюнові вироби. Наразі торгові марки, наявність акцизних марок та точна кількість цигарок встановлюється.

Попередньо зазначені дії кваліфікуються за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Вирішується питання зі складанням протоколу про порушення митних правил.

Нагадаємо, що Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" заявила, що Україна посіла перше місце як країна-джерело поставок контрабандних сигарет в Європу в 2016 році.