На кримському кордоні затримали двох українців
У російській спецслужбі стверджують, що затримані були оголошені в розшук за кримінальними статтями.
Затримання проведено в пунктах пропуску Джанкой та Армянськ. Про це повідомляють "РИА Новости".
"Співробітниками прикордонного контролю виявлено громадянина України 1991 р. При перевірці документів іноземця контролеру стало відомо, що 26-річний чоловік оголошений у федеральний розшук за ініціативою органів внутрішніх справ міста Севастополя", - повідомили в прикордонному управлінні.
Громадянин України підозрюється в викраденні дорогого золотого ланцюжка, який він зірвав з потерпілої, а потім зник з місця події.
На виїзному з Росії напрямку в пункті пропуску Армянськ була затримана громадянка України, яка "надала в органи ФМС неправдиві відомості та фіктивні документи для придбання російського громадянства".
Нагадаємо, минулого тижня Федеральна служба безпеки РФ затримала в нейтральній зоні на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників правозахисної групи Crimean Human Rights Group.
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