На кримському кордоні затримали двох українців

Громадянин України підозрюється в викраденні дорогого золотого ланцюжка, який він зірвав з потерпілої, а потім зник з місця події

На адмінкордоні з окупованим Кримом співробітниками ФСБ РФ були затримані двоє громадян України.

У російській спецслужбі стверджують, що затримані були оголошені в розшук за кримінальними статтями.

Затримання проведено в пунктах пропуску Джанкой та Армянськ. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Співробітниками прикордонного контролю виявлено громадянина України 1991 р. При перевірці документів іноземця контролеру стало відомо, що 26-річний чоловік оголошений у федеральний розшук за ініціативою органів внутрішніх справ міста Севастополя", - повідомили в прикордонному управлінні.

Громадянин України підозрюється в викраденні дорогого золотого ланцюжка, який він зірвав з потерпілої, а потім зник з місця події.

На виїзному з Росії напрямку в пункті пропуску Армянськ була затримана громадянка України, яка "надала в органи ФМС неправдиві відомості та фіктивні документи для придбання російського громадянства".

Нагадаємо, минулого тижня Федеральна служба безпеки РФ затримала в нейтральній зоні на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників правозахисної групи Crimean Human Rights Group.