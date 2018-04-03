Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На криворізькому підприємстві через сніг провалився дах: є постраждалий

Пошуково-рятувальні роботи тривають
У Кривому Розі в одноповерховій будівлі цеху від снігового навантаження обрушилася покрівля площею 2 тис. 400 кв.м, внаслідок чого постраждала одна людина.
На криворізькому підприємстві через сніг провалився дах: є постраждалий Фото: 1news.zp.ua

"У м.Кривий Ріг о 21 годині. 14 хв. в одноповерховій будівлі цеху, що знаходиться на плановому ремонті ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", від снігового навантаження сталося обвалення покрівлі площею 2 тис. 400 кв.м. Під завалом конструкцій знаходиться 1 людина, що здійснювала очистку даху від снігу", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

У відомстві зазначають, станом на 7 год. 4 березня доля цієї людини залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи тривають, до яких залучено 10 одиниць техніки та 54 людини, з них від ДСНС 9 одиниць техніки та 44 чоловік особового складу. Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що в Одесі на вул. Катерининській у внутрішньому дворі чотириповерхового житлового будинку стався обвал двох балконів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 03 2018 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.