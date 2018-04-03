На криворізькому підприємстві через сніг провалився дах: є постраждалий

У Кривому Розі в одноповерховій будівлі цеху від снігового навантаження обрушилася покрівля площею 2 тис. 400 кв.м, внаслідок чого постраждала одна людина.

"У м.Кривий Ріг о 21 годині. 14 хв. в одноповерховій будівлі цеху, що знаходиться на плановому ремонті ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", від снігового навантаження сталося обвалення покрівлі площею 2 тис. 400 кв.м. Під завалом конструкцій знаходиться 1 людина, що здійснювала очистку даху від снігу", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

У відомстві зазначають, станом на 7 год. 4 березня доля цієї людини залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи тривають, до яких залучено 10 одиниць техніки та 54 людини, з них від ДСНС 9 одиниць техніки та 44 чоловік особового складу. Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що в Одесі на вул. Катерининській у внутрішньому дворі чотириповерхового житлового будинку стався обвал двох балконів.