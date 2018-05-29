CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Кубі не менше 11 тис. осіб були евакуйовані у зв'язку з наближенням урагану "Альберто".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Кубі евакуювали 11 тис осіб у зв'язку з ураганом "Альберто"
Найбільше постраждали муніципалітети Марті, Періко, Колон і Педро Бетанкур
Фото: reuters.com
"Союз залізниць Куби оголосив про скасування своїх пасажирських перевезень по всій країні через велику шкоду інфраструктурі в результаті урагану", - йдеться в повідомленні Prensa Latina.
Аналогічні заходи прийняла Національна автобусна компанія.
Найбільше постраждали муніципалітети Марті, Періко, Колон і Педро Бетанкур.
Нагадаємо, що збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.
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