Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Кубі евакуювали 11 тис осіб у зв'язку з ураганом "Альберто"

Найбільше постраждали муніципалітети Марті, Періко, Колон і Педро Бетанкур
На Кубі не менше 11 тис. осіб були евакуйовані у зв'язку з наближенням урагану "Альберто".
На Кубі евакуювали 11 тис осіб у зв Фото: reuters.com

"Союз залізниць Куби оголосив про скасування своїх пасажирських перевезень по всій країні через велику шкоду інфраструктурі в результаті урагану", - йдеться в повідомленні Prensa Latina.

Аналогічні заходи прийняла Національна автобусна компанія.

Найбільше постраждали муніципалітети Марті, Періко, Колон і Педро Бетанкур.

Нагадаємо, що збитки від стихійних лих у світі у 2017 році виявилися одними з найбільш значних за історію підрахунку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 05 2018 08:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.