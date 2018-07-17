На Кубі почали запроваджувати мобільний інтернет

До кінця року в країні планують надати доступ до мобільного інтернету всім мешканцям держави.

Перші, хто зможе користуватися інтернетом, - це журналісти державних медіа. За словами президента країни Мігеля Діаса-Канеля, такий крок влади має стимулювати економіку, а також допомогти громадянам "захищати свою революцію", повідомляє Reuters.

Більш вільний доступ до інтернету послабить контроль уряду за інформацією в державі, яка має монополію на ЗМІ, на думку аналітиків.

"Це радикальні зміни. Тепер я можу оновлювати новини в будь-якому місці, в тому числі там, де ці новини відбуваються", - сказав 39-річний Юріс Норідо, який працює на кількох державних новинних веб-сайтах.

Державна телекомунікаційна компанія ETECSA заявила, що до кінця року розширить доступ до мобільного інтернету для всіх своїх 5 мільйонів клієнтів, що складає майже половину населення острівної держави.

Нагадаємо, комуністичний уряд Куби планує вперше офіційно визнати приватну власність.