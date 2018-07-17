Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

На Кубі почали запроваджувати мобільний інтернет

У комуністичній Кубі з’явився мобільний інтернет для обмеженого кола користувачів
До кінця року в країні планують надати доступ до мобільного інтернету всім мешканцям держави.
На Кубі почали запроваджувати мобільний інтернет

Перші, хто зможе користуватися інтернетом, - це журналісти державних медіа. За словами президента країни Мігеля Діаса-Канеля, такий крок влади має стимулювати економіку, а також допомогти громадянам ахищати свою революцію"повідомляє Reuters.

Більш вільний доступ до інтернету послабить контроль уряду за інформацією в державі, яка має монополію на ЗМІ, на думку аналітиків.

"Це радикальні зміни. Тепер я можу оновлювати новини в будь-якому місці, в тому числі там, де ці новини відбуваються", - сказав 39-річний Юріс Норідо, який працює на кількох державних новинних веб-сайтах.

Державна телекомунікаційна компанія ETECSA заявила, що до кінця року розширить доступ до мобільного інтернету для всіх своїх 5 мільйонів клієнтів, що складає майже половину населення острівної держави.

Нагадаємо, комуністичний уряд Куби планує вперше офіційно визнати приватну власність.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2018 09:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.