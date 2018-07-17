На Кубі почали запроваджувати мобільний інтернет
Перші, хто зможе користуватися інтернетом, - це журналісти державних медіа. За словами президента країни Мігеля Діаса-Канеля, такий крок влади має стимулювати економіку, а також допомогти громадянам "захищати свою революцію", повідомляє Reuters.
Більш вільний доступ до інтернету послабить контроль уряду за інформацією в державі, яка має монополію на ЗМІ, на думку аналітиків.
"Це радикальні зміни. Тепер я можу оновлювати новини в будь-якому місці, в тому числі там, де ці новини відбуваються", - сказав 39-річний Юріс Норідо, який працює на кількох державних новинних веб-сайтах.
Державна телекомунікаційна компанія ETECSA заявила, що до кінця року розширить доступ до мобільного інтернету для всіх своїх 5 мільйонів клієнтів, що складає майже половину населення острівної держави.
Нагадаємо, комуністичний уряд Куби планує вперше офіційно визнати приватну власність.
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