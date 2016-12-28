На Кубі законодавчо заборонили зводити пам'ятники Фіделю Кастро

Закон прийнято в зв'язку з побажаннями самого Фіделя Кастро

Законодавчий орган Куби, який називається Національна асамблея народної влади, проголосував за закон, згідно з яким заборонено встановлювати пам'ятники Фіделю Кастро.

У зв'язку з побажанням Фіделя також забороняється називати в честь нього громадські місця, передає Reuters.

У той же час, фотографія, де Кастро сфотографований молодим у військовій формі та з рюкзаком за плечима й гвинтівкою висіла на площі Революції в Гавані після його смерті.

Кубинський революціонер і державний діяч, керівник Куби в 1959-2008 роках Фідель Кастро помер 25 листопада 2016 року у віці 90 років.

Син і нинішній лідер Куби Рауль Кастро заявив, що уряд заборонить зводити пам'ятники Фіделю Кастро, а також називати його ім'ям вулиці. Таке побажання залишив сам революціонер.

Довідка: Фідель Кастро очолив збройне повстання на Кубі у 1950-х роках, яке призвело до повалення режиму диктатора Фульхенсіо Батісти 1 січня 1959 року. Після цього він був головою Ради міністрів і головою Державної ради Куби (президентом) в 1959-2008 і 1976-2008 роках і першим секретарем ЦК правлячої Комуністичної партії Куби в 1961-2011 роках. Правління Кастро позначилося серед іншого і жорстким протистоянням Куби із США.

Останні два роки між Кубою та Сполученими Штатами спосерігалося потепління у відносинах. Цього року Барак Обама став першим президентом США, який відвідав Кубу за кілька десятків років.

Нагадаємо, у серпні 2013 року Фідель Кастро визнав, що був змушений покинути політику і передати владу братові Раулю через смертельне захворювання, яке йому діагностували ще у 2006-му.

У статті, опублікованій до 87-річчя Кастро, лідер Кубинської революції стверджує, що не думав тоді, що йому вдасться вижити і прожити ще сім років.