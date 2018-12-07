На курорті в Запорізькій області скидали нечистоти в Утлюцький лиман

На приватній території в смт Кирилівка виявили незаконний трубопровід, який забруднював Утлюцький лиман

Правоохоронці виявили на території приватного домоволодіння в с. Степок, що входить до складу смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області, стаціонарний трубопровід, з якого в Утлюцький лиман витікала рідина темного кольору.

Як розповіли правоохоронці, 11 липня до чергової частини Кирилівського відділення поліції Мелітопольського відділу надійшла заява про те, що в районі селища Степок в на Федотовій косі в смт Кирилівка зливають в Утлюцький лиман нечистоти.

Співробітники слідчо-оперативної групи Кирилівського відділення поліції, представники Управління захисту економіки в Запорізькій області та екологи оглянули місцевість і виявили на території приватного домоволодіння незаконний стаціонарний трубопровід.

"З місця вилучено 30 метрів труби, з якою в лиман стікала рідина темного кольору. Для проведення досліджень відібрані зразки ґрунту та рідини. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України. Санкція статті – штраф від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до п’яти років або обмеженням волі на той самий строк. Триває досудове розслідування", – повідомили в поліції.

Утлюцький лиман відокремлений від Азовського моря косою Федотова і з'єднаний з морем через протоку між Бирючим островом і косою Арабатська стрілка. Довжина лиману досягає 60 км, ширина – до 15 км, загальна площа близько 700 кв. км, глибина – близько 6,5 м. Грязі Утлюцького лиману мають лікувальні властивості і застосовуються для оздоровлення в місцевому бальнеогрязьовому курорті.

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