На курортне місто в Туреччині за день обрушилися кілька торнадо, є загиблі
"Очевидці повідомляють про як мінімум п'ять торнадо, які завдали серйозної шкоди центру Анталії. Торнадо супроводжувалися сильними грозами і градом", - повідомляє "Європравда" з посиланням на місцеві ЗМІ.
Також постраждав аеропорт міста, на фотографіях можна побачити перевернуті автобуси і пошкоджені літаки.
В результаті стихійного лиха загинули 13-річна дівчинка і муніципальний працівник, повідомляє турецьке видання Hurriyet. За останніми даними, постраждали 12 осіб, в тому числі п'ятеро членів сім'ї сирійських біженців, серед яких троє дітей.
Дві будівлі в місті були повністю зруйновані, 21 серйозно пошкоджено, 208 отримали середні ушкодження, інформує CNN Turk.
Нагадаємо, Торнадо в американському Іллінойсі зруйнувало близько 100 будинків. 18 людей отримали легкі травми, троє потрапили до лікарень.
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