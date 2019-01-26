На курортне місто в Туреччині за день обрушилися кілька торнадо, є загиблі

На курортне місто Анталія на південному заході Туреччини в суботу обрушилися кілька торнадо.

"Очевидці повідомляють про як мінімум п'ять торнадо, які завдали серйозної шкоди центру Анталії. Торнадо супроводжувалися сильними грозами і градом", - повідомляє "Європравда" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Також постраждав аеропорт міста, на фотографіях можна побачити перевернуті автобуси і пошкоджені літаки.

В результаті стихійного лиха загинули 13-річна дівчинка і муніципальний працівник, повідомляє турецьке видання Hurriyet. За останніми даними, постраждали 12 осіб, в тому числі п'ятеро членів сім'ї сирійських біженців, серед яких троє дітей.

Дві будівлі в місті були повністю зруйновані, 21 серйозно пошкоджено, 208 отримали середні ушкодження, інформує CNN Turk.