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На Київщині автобус з іноземними туристами застряг у снігу

Ніхто не постраждав
У неділю, 25 лютого, у Київській області рятувальники витягли зі снігового замету автобус VOLVO з іноземними туристами.
На Київщині автобус з іноземними туристами застряг у снігу Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Як повідомляють у ДСНС, інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище.

"Рятувальники за допомогою автоцистерни та буксирувального троса транспортували автобус на проїжджу частину дороги, де він самостійно продовжив рух", – йдеться в повідомленні.

В автобусі було 19 осіб, ніхто не постраждав.

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25 02 2018 20:40
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