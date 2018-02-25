CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 25 лютого, у Київській області рятувальники витягли зі снігового замету автобус VOLVO з іноземними туристами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині автобус з іноземними туристами застряг у снігу
Ніхто не постраждав
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Як повідомляють у ДСНС, інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище.
"Рятувальники за допомогою автоцистерни та буксирувального троса транспортували автобус на проїжджу частину дороги, де він самостійно продовжив рух", – йдеться в повідомленні.
В автобусі було 19 осіб, ніхто не постраждав.
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25 02 2018 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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