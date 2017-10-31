На Київщині через падіння дерева загинула жінка

За добу рятувальники шість разів виїжджали на допомогу населенню

В Обухівському районі Київської області через сильний вітер у лісі впало дерево і смертельно травмувало жінку.

До пошуків жінки були залучені працівники трьох пожежно-рятувальних підрозділів і кінологи, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Також 31 жовтня о 03:09 в оперативно-диспетчерську службу Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про те, що на автодорозі між селами Шпитьки і Личанка впало дерево і заблокувало проїзд автомобілів. Рятувальники ДСНС прибули на місце події, розпиляли дерево і прибрали його з проїжджої частини.

Усього за добу в зв'язку з погіршенням погодних умов рятувальники області шість разів виїжджали на допомогу населенню.

Нагадаємо, що внаслідок поривів вітру в ніч 31 жовтня і спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у семи областях.