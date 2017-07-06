На Київщині чоловік купив на ринку гранату за 200 гривень і кинув у сестру

У селі Жоравка Яготинського району Київської області 46-річний місцевий житель під час сварки з сестрою кинув у неї гранату.

"Встановлено, що 46-річний місцевий житель прийшов з'ясовувати тривалі неприязні стосунки до рідної сестри, яка живе по сусідству. З собою прихопив бойову гранату РГД-5 і кинув її в жінку, після чого втік на своєму автомобілі", - повідомляють на сайті поліції.

Жінку з непроникаючими осколковими пораненнями ніг госпіталізували.

Її брата незабаром затримали. Він виявився в стані алкогольного сп'яніння. За словами чоловіка, гранату він придбав на столичному ринку за 200 гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у Вишгороді (Київська область) через вибух гранати РГД-5 у квартирі п'ятиповерхового будинку загинула людина.