На Київщині чоловік купив на ринку гранату за 200 гривень і кинув у сестру
"Встановлено, що 46-річний місцевий житель прийшов з'ясовувати тривалі неприязні стосунки до рідної сестри, яка живе по сусідству. З собою прихопив бойову гранату РГД-5 і кинув її в жінку, після чого втік на своєму автомобілі", - повідомляють на сайті поліції.
Жінку з непроникаючими осколковими пораненнями ніг госпіталізували.
Її брата незабаром затримали. Він виявився в стані алкогольного сп'яніння. За словами чоловіка, гранату він придбав на столичному ринку за 200 гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у ніч на понеділок у Вишгороді (Київська область) через вибух гранати РГД-5 у квартирі п'ятиповерхового будинку загинула людина.
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