На Київщині чоловік підірвався під час прямого ефіру з вибухівкою

З підвального приміщення у будинку, де стався вибух, поліцейські вилучили більше сотні різнокаліберних набоїв до вогнепальної зброї

У результаті вибуху боєприпасу 25-річний житель Київської області отримав рвану рану і залишився без передпліччя лівої руки.

"Двоє товаришів напідпитку за допомогою мобільного телефону здійснювали онлайн-трансляцію в одній із соціальних мереж - демонстрували вибухонебезпечні предмети: гранату "РГД-5", тротилову шашку та детонатор. У результаті необережного поводження з ними стався вибух. 25-річний житель села Велика Солтанівка Васильківського району отримав тяжкі травми: рвана рана та ампутація передпліччя лівої руки. Наразі поліцейські встановлюють звідки у молодого чоловіка такий арсенал боєприпасів", - інформує прес-служба поліції.

Вибух стався у квартирі потерпілого. Про вказану подію поліцейським повідомив працівник Васильківської центральної районної лікарні, який надавав невідкладну медичну допомогу хлопцю. Правоохоронці виїхали на місце події та провели невідкладний обшук. З підвального приміщення у будинку, де стався вибух, поліцейські вилучили більше сотні різнокаліберних набоїв до вогнепальної зброї.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій. Триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Миколаєві у відвідувача одного з магазинів виявили три гранати РГД-5.