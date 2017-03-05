На Київщині чоловік викинув пса з вікна на очах у доньки
Встановлено, що чоловік, перебуваючи у квартирі разом із 12-річною донькою, підійшов до власної собаки породи лабрадор та взявши її за нашийник викинув з балкону третього поверху. Таким чином чоловік хотів помститися дружині.
Внаслідок падіння тварина, якій було 7 місяців, отримала тілесні ушкодження у вигляді діафізарного перелому в дистильованому відділі правої стегнової кістки та підвивиху критово-поперекового зчленування. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
Києво-Святошинською місцевою прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 299 (знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчиненому із застосуванням жорстоких методів у присутності малолітнього) КК України.
Наразі обвинувальний акт затверджено процесуальним керівником та скеровано до суду для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин). У тексті закону прописано, що жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення чи каліцтва, може тягнути штраф від 3400 грн до 8500 грн (раніше навіть мордування, що призвело до смерті тварини, передбачало штраф до 340 грн).
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