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На Київщині затримали чиновника Держгеокадастру і землевпорядника, які вимагали 800 тис. грн хабара

Здирники вимагали гроші за зміну меж земельних ділянок та їхнього цільового призначення
У Київській області затримали посадовця Держгеокадастру та землевпорядника сільради під час одержання хабаря.
На Київщині затримали чиновника Держгеокадастру і землевпорядника, які вимагали 800 тис. грн хабара Фото:npu.gov.ua

Загалом чиновники вимагали 800 тис. грн за "послуги" зі зміни меж земельних ділянок та їх цільового призначення.

Хабарників спіймали, коли вони отримували 200 тис. грн із обумовленої суми, - повідомляє прес-служба МВС.

Фото:npu.gov.ua

Фото:npu.gov.ua

Нагадаємо, у Закарпатській області правоохоронці 29 травня затримали учасників злочинної схеми, учасниками якої були мер одного з міст, депутати і начальники відділів міської ради.

 
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30 05 2017 19:43
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