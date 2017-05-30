На Київщині затримали чиновника Держгеокадастру і землевпорядника, які вимагали 800 тис. грн хабара Здирники вимагали гроші за зміну меж земельних ділянок та їхнього цільового призначення

У Київській області затримали посадовця Держгеокадастру та землевпорядника сільради під час одержання хабаря.

Фото:npu.gov.ua

Загалом чиновники вимагали 800 тис. грн за "послуги" зі зміни меж земельних ділянок та їх цільового призначення. Хабарників спіймали, коли вони отримували 200 тис. грн із обумовленої суми, - повідомляє прес-служба МВС. Фото:npu.gov.ua Фото:npu.gov.ua Нагадаємо, у Закарпатській області правоохоронці 29 травня затримали учасників злочинної схеми, учасниками якої були мер одного з міст, депутати і начальники відділів міської ради.

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