НОВИНИУ селі Гатне, що на Київщині, депутат від БПП Олександр Паламарчук накинувся на 16-річного школяра-активіста Сергія Чагаріва, бо йому не сподобались пости хлопця у Facebook.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині депутат від БПП накинувся на школяра через тексти про корупційні схеми, - ВІДЕО
Чоловік схопив хлопця за вухо та почав погрожувати
Олександр Паламарчук. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Школяр пише про корупційні схеми розподілу землі в селі Гатне, тому регулярно отримує погрози з боку чиновників, повідомляє dtp.kiev.ua.
Під час засідання сесії ради депутатів Києво-Святошинського району Олександр Паламарчук накинувся на школяра.
Він схопив хлопця за вухо та почав погрожувати, а потім руку перемістив на шию. Сам Паламарчук називав Сергія "чмом прищавим", а соратники депутата обіцяли "знести голову" блогеру.
Нагадаємо, що перед початком 20 сесії Миколаївської райради Миколаївської області між депутатами Сергієм Протченком від Радикальної партії і Русланом Неродою від БПП стався конфлікт і бійка.
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14 07 2017 20:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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