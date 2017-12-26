Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині двоє чиновників розстріляли лебедів, - ФОТО

За інформацією активістів, один з браконьєрів – чиновник, голова ревізійної комісії обласного Українського товариства мисливців і рибалок Андрій Адамов, другий – єгер Петро Волошин
У селі Письмечеве Київської області двоє чиновників вбили чотирьох лебедів.
На Київщині двоє чиновників розстріляли лебедів, - ФОТО Фото: dtp.kiev.ua

""Алкаші" розстріляли лебедів. Елітні "алкаші". П'яні шановні люди розстріляли чотирьох лебедів", – йдеться у повідомленні на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.


Фото: dtp.kiev.ua


Фото: dtp.kiev.ua

У спільноті зазначають, що по даному факту відкрито кримінальне провадження.


Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, що раніше в мережі з'явились фотографії, де лісничий Рахівського лісничого господарства Віктор Кабаль та його син Микола позують із вбитою риссю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2017 13:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

Чи справді в Ізраїлі небезпечно? Арабо-єврейське сусідство очима українки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.