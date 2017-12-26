CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Письмечеве Київської області двоє чиновників вбили чотирьох лебедів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Київщині двоє чиновників розстріляли лебедів, - ФОТО
За інформацією активістів, один з браконьєрів – чиновник, голова ревізійної комісії обласного Українського товариства мисливців і рибалок Андрій Адамов, другий – єгер Петро Волошин
Фото: dtp.kiev.ua
""Алкаші" розстріляли лебедів. Елітні "алкаші". П'яні шановні люди розстріляли чотирьох лебедів", – йдеться у повідомленні на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
У спільноті зазначають, що по даному факту відкрито кримінальне провадження.
Фото: dtp.kiev.ua
Нагадаємо, що раніше в мережі з'явились фотографії, де лісничий Рахівського лісничого господарства Віктор Кабаль та його син Микола позують із вбитою риссю.
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26 12 2017 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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