На Київщині двоє чиновників розстріляли лебедів, - ФОТО За інформацією активістів, один з браконьєрів – чиновник, голова ревізійної комісії обласного Українського товариства мисливців і рибалок Андрій Адамов, другий – єгер Петро Волошин

У селі Письмечеве Київської області двоє чиновників вбили чотирьох лебедів.

Фото: dtp.kiev.ua

""Алкаші" розстріляли лебедів. Елітні "алкаші". П'яні шановні люди розстріляли чотирьох лебедів", – йдеться у повідомленні на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua У спільноті зазначають, що по даному факту відкрито кримінальне провадження.

Фото: dtp.kiev.ua Нагадаємо, що раніше в мережі з'явились фотографії, де лісничий Рахівського лісничого господарства Віктор Кабаль та його син Микола позують із вбитою риссю.

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